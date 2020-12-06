東方日報A1：國安法官判黎智英還押　即接死亡恐嚇

官司纏身的壹傳媒黎智英、壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權，及行政總監黃偉強上周四（3日）被控欺詐罪提堂，案件押後至明年4月16日再訊，期間黎智英需收押。負責審理案件的總裁判官蘇惠德為國安法指定法官，據了解蘇官的辦公室在聆訊當日收到恐嚇電話，疑是一名中年男人致電要挾「要炸死你老婆同你個仔」，案件現由深水埗警區刑事部跟進。有議員稱需全力、全速審理案件才可彰顯法律公義，譴責有人恐嚇法官。有學者指《港區國安法》訂立至今未有定罪案件而缺乏阻嚇「牙力」，令國安法指定法官受到波及，促請司法機構盡快審理。

消息指，事件在黎智英被判需要還押後不久發生，該電話打到蘇惠德的辦公室，由蘇的秘書接聽，該名人士說過恐嚇的說話後便掛斷。另外，蘇惠德的個人資料曾在今年1月初，被上載到一個名為「阿囝搵老豆老母」的社交頻道群組內，涉及蘇惠德的手機號碼、住址和出生年月日等，其官方相片及當時審理的案件詳情都被列出。

警方則接報指，西九龍裁判法院內有司法部辦公室接獲電話恐嚇，案件列作刑事恐嚇，交由深水埗警區刑事部跟進，暫未有人被捕。律政司強烈呼籲有關人士停止攻擊司法制度，若然不服案件裁決，應透過現行制度提出上訴，絕不應該惡言攻擊甚至恐嚇司法人員，否則會損害香港的法治，亦會觸犯法律。

本身是大律師的議員梁美芬稱，蘇惠德負責的案件或涉及極度敏感的政治人物，倘若有人因針對《港區國安法》而恐嚇蘇惠德，梁認為是合理聯繫。梁續稱，過往未曾出現恐嚇法官的嚴重情況，直斥違法者威脅法官無法無天、視法律於無物，促有關部門嚴懲。

對於港區國安法至今未有定罪案件，梁美芬對審理案件進展緩慢表示理解，但認為有案例才可有阻嚇作用。她指法院審理進度慢，警方與律政司的搜證及取證階段亦需要加快處理，建議設特別法庭加速審理港區國安法相關案件，指一日未判，一日都未能完全發揮港區國安法的作用，強調速戰速決才可減低對司法制度的傷害。

執業大律師龔靜儀稱，執法部門應順藤摸瓜，查清並拘捕起底頻道的背後操控者。龔又指，警方及律政司應做好取證及搜證工作，盡快檢控違反港區國安法的人士，彰顯港區國安法的作用；倘若工作有「甩漏」，屆時令港區國安法震懾力全無，黑暴或再重現。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，尚未有人因違反港區國安法被定罪，難免令市民認為港區國安法是「無牙老虎」。陳批評本港的執法機構「慢吞吞」、司法機構審理案件的進度更慢，令港區國安法難以發揮本身的作用，並對案件證據確鑿但仍未判刑感到不理解。他又稱，如案件拖延數年才定罪等同「明日黃花」，倘若市民認為港區國安法形同虛設，不排除會再有人挑戰法律，社會暴亂或死灰復燃。

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