醫管局設港人醫療數據庫　先導項目發現年輕乙肝患者減少

潮流興講大數據，醫療領域同樣倚重醫療數據，醫院管理局在2018年成立數據實驗室，去年為6個大學團隊項目進行了一年的先導計劃，其中一個項目是由中大及浸大研究的病毒性肝炎項目，研究團隊首年透過數據分析本港肝炎患者的風險級數，分辨患者的肝炎程度屬輕微、中度還是嚴重以了解出現併發症的風險。團隊分析了12萬本港肝炎患者數據後，發現本港乙型肝炎患者趨勢略有變化，如20年前的乙肝患者普遍是40歲，現在有不少求診患者卻已50至60歲，換言之，年輕一族患乙肝的機會有減少。

研究成員之一、香港中文大學內科及藥物治療學系教授黃麗虹介紹，團隊從2000至2017年收集了12萬的本港肝炎患者數據，當中患者年齡中位數50歲以上，男性佔58%，以乙型肝炎的患者數據為多。他們按年份分四階段作出數據分析，發現不少乙型肝炎患者求診年齡延後，她認為，自1988年起所有在港出生的嬰兒都可免費接受疫乙型肝炎疫苗，因此年輕一代出現乙肝的機會相對少，剩下的便是一群年長患者。

她解釋，年紀愈大的乙肝患者，出現併發症的風險愈高，導致身體其他器官均可能出現損傷，而用藥亦可能對患者產生副作用，因此照顧乙肝患者的方法均正在改變，她認為數據庫提供有助制定往後針對肝炎的治療方法，並可為政府在醫療政策上提供數據參考，配合世衞在2030年前減少90%肝炎患者的新症，以及減少65%肝炎患者的死亡率。

黃又說，研究團隊從肝炎患者數據中建立機器學習模型系統，辦識哪些患者出現併發症的風險，準確率達90%以上，幫助慢性肝炎患者分出屬低、中、高風險，該醫護人員識別肝炎患者的風險因素，作出合適的治療判斷。首階段的研究成果曾在國際會議上發表，希望該模型系統能投放在醫管局內聯網中，讓醫護人員在公立醫院或普通科門診診症時均能使用，第一時間掌握求診的肝炎患者出現併發症的風險，及早提供合適的治療。

她指出，團隊正進行第二階段的數據研究，透過收集公立醫院電腦掃描影像數據，合併首階段的年齡、性別、血液資料等基本數據一同分析，進一步應用於臨床治療。

醫院管理局的數據實驗室共提供超過20多年共280TB數據，有關實驗室有嚴格規定，研究團隊在數據實驗室中，以「不雲端、不帶走」模式，使用時間為星期一至六的朝九晚八，學者須簽署承諾書，即場分析數據，確保不會將系統內資料取走，且在使用時直接進行分析。在完成第一階段計劃後，該局會收集研究團隊的意見，檢視及優化，以提升軟件及硬件的水平，今年計劃踏入恆常化階段，會擴大增加至10個項目參與數據平台，共有64名研究人員參與當中。