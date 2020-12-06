禁聚令罰款周五起增至5000元　張建宗：不排除再提高罰則

本港疫情惡化，一直被外界批評抗疫失策的港府早前公布，周五(11日)起將禁聚令等違反防疫規例的定額罰款，由2,000港元加至5,000港元。政務司司長張建宗今(6日)發表網誌指，將加強巡查及嚴厲執法，如守法情況未如理想，不排除進一步加強罰則。他又表示，當局已採取非常嚴厲的社交距離措施，若疫情仍未受控，或再作收緊。

張建宗稱，本港新冠肺炎確診個案連日來處於高位，源頭不明個案增加，除提高罰則外，病毒檢測亦是防控疫情的關鍵。他表示，至今已有逾5,600人接受強制檢測，共找出122宗初步確診個案，反映強制檢測有成效。另外，新增的5間社區檢測中心本周陸續投入服務 ，屆時全港合共有14間檢測中心，政府亦正安排在指定主要港鐵站派發樣本包，方便市民索取。

至於檢疫單位方面，張建宗表示，現有的檢疫中心容量已接近飽和，政府已徵用3間酒店作檢疫用途，提供約1,000間房，竹篙灣第三期檢疫設施共1,700個單位亦已竣工，本周開始分批啟用，醫管局會視乎需要，啟用亞博館社區治療設施餘下兩個展館。