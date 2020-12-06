批防疫措施存漏洞　袁國勇：第四波疫情屬意料中事

本港近日爆發第四波疫情，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日(6日)在電台節目表示，第四波疫情屬意料之中，包括因為邊境檢疫措施有漏洞、食肆酒吧未有遵從防疫措施，部分市民不願透露行蹤配合政府追蹤工作等。袁認爲，如果百分百落實防疫措施，香港有機會做到零確診，呼籲市民聖誕節留在家中，減少聚會，配合政府防疫。

袁表示，新一波疫情有不少防疫漏洞，病毒從輸入個案傳播到社區，預計將維持一個月，之後會有空檔期，當局要加強把關，否則過萬留學生聖誕節回港，而邊境防疫又有漏洞的情況下，一定會有新一波疫情爆發。

他表示，很多防疫漏洞都藏在細節中，例如若有機場員工接觸過確診者的行李，會污染手套並造成交叉感染；一些共用的設施或物品若未有徹底消毒就重用，也可能造成污染。另外，機場檢測中心收集深喉唾液樣本的樣本瓶沒有標明標準分量，導致不少抵港人士留的樣本量不足。當局已經要求實驗室人員，如果發現樣本量不足，要標明再做測試。

此外，食肆酒吧也沒有嚴格遵守防疫措施，例如部分食肆鮮風流量不足、未設執枱專員，酒吧客人非飲食期間無戴口罩等。他續指，今波疫情較多患者來自高收入階層，部分人不願透露個人行蹤，也很多人不願意使用「安心出行」應用程式記錄行蹤，令當局個案追蹤效率很低、甚至失效。他呼籲市民合作，協助追蹤。

不過，袁國勇認為，只要社交距離措施收緊到7月的水平，相信今波疫情不會失控，而且要做好準備，以預防第五、第六波疫情的來臨。他又表示，要待市民接種新冠肺炎疫苗，這場抗疫馬拉松才算結束。

袁又指，由於最近私家醫生可強制要求病人接受檢測，檢測到的新冠病毒陽性率由約0.4%、增至約0.8至1.35%，遠比機場檢測為高。他再次呼籲呼籲公私營醫生，必需要求有病徵人士進行檢測。