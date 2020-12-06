展能中心平均輪候57個月　羅致光：未來5年增約850服務名額

本港早前發生一宗母親疑壓力爆煲勒死智障兒慘劇，揭示殘疾人士支援不足。勞工及福利局局長羅致光今（6日）在網誌承認，為居於社區嚴重弱智人士提供服務的展能中心，現時需求十分殷切，輪候人數超過1200人，平均輪候時間高達57個月，即接近5年。社會福利署未來5年會增加702個展能中心暨嚴重弱智人士宿舍服務名額；亦透過購置物業計劃設置3間展能中心，合共提供150個名額，為在社區居住的嚴重弱智人士提供日間訓練服務。

羅致光指出，展能中心為居於社區的嚴重弱智人士提供重要的服務，不單提供所需訓練，亦讓照顧者有喘息空間，需求十分殷切，港府會善用現有資源加強服務，例如安排需要到日間配對展能中心接受服務的舍友，留在其嚴重智障人士宿舍接受服務，即時可騰空展能中心的服務名額，令部分社區生活的嚴重智障人士可提早獲得訓練服務。

他又提到，當局未來5年會透過發展項目、購置處所及私營殘疾人士院舍買位計劃等，新增約1900個日間康復服務名額，以及約2500個住宿照顧服務名額，同時亦會於2021至2022年度把有關康復服務的規劃比率，包括長期院舍照顧服務、日間康復服務、學前康復服務、及社區支援服務，納入《香港規劃標準與準則》，以確保服務持續發展。