海關元朗回收場檢值2200萬元私煙拘5人　今年檢獲量創20年新高

香港海關早前展開反私煙行動，在元朗橫洲一個偏僻環保回收場內，檢獲約800萬支懷疑私煙，估計市值約2,200萬港元，應課稅值約1,500萬港元。行動中，海關人員共拘捕4名男子及1名女子，年齡介乎35歲至65歲，並扣查2個懷疑涉案的貨櫃。海關指，今年檢獲的私煙數量為過去20年單年最高，並已超越過去3年私煙檢獲量的總和。

稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官方冠亭表示，涉案人士把40呎貨櫃的表層放滿白、紅酒，以掩飾在貨櫃內的私煙，令海關難以發現。方又指，該貨櫃回收場早上會進行正常回收工作，但當入夜後，就會變成私煙的分發場地。

方指，其中一個貨櫃是經內海橋，從蛇口到香港。涉案人士利用迂迴的路線，把貨物從蛇口運到香港，當中分別在越南和日本橫濱逗留。

海關稅收罪案調查科高級監督李錦榮指，私煙集團走私策略有調整，舊模式是旅客、貨車或貨櫃經陸路邊境，以「螞蟻搬家」的形式，將私煙偷運入境；新模式是經海路將大量私煙運入境。

海關指，今年檢獲的私煙數量為過去20年單年最高，又引述2017年單年檢獲6,000萬支、2018年檢獲5,300萬支、2019年單年檢獲5,500千萬支。今年單年則已檢獲1.91億支私煙，超越過去3年檢獲量的總和。