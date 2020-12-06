來港旅客急跌至每日僅300人　旅發局稱保留資源推新活動

香港旅遊發展局早前宣布，取消舉行今年維港煙花倒數活動，而明年新春亦不會舉辦花車巡遊。旅發局總幹事程鼎一今早(6日)出席電台節目表示，取消上述兩個活動，因大型國際盛事需海外隊伍及遊客參加，以及長時間籌備，但未來幾個月都未必開放遊客來港，而疫情下參與巡遊活動的外國隊伍亦難以參與其中。旅發局正構思一個融合線上線下的慶祝活動，詳情將稍後公布。

來港旅客由以往平均每日20萬急跌至近日每日300人，面對旅客大減，程形容現時旅遊業處境「淒涼」，呼籲業界保持樂觀，相信遲早可捱過難關。他認為，既然旅客未能來港，令取消活動安排的打擊不會太大，反而資源運用更符合經濟效益。香港現時的社會氣氛亦非特別好，故建議保留資源，待適當時候再推出活動。

早前旅發局亦曾與政府合作推動1萬個名額「本地遊」，他認為效果不俗，不少市民喜歡參與美食團及工作坊等，惟受疫情影響，仍有2000多人未出發。他期望疫情紓緩後可安排團友再出發，亦希望業界趁此機會，構思更多「本地遊」產品。至於港星旅遊氣泡未能如期展開，程對此大感可惜，期望兩地可作更好準備，不會因此而氣餒。

問及審計報告批評旅發局在推動大型活動時，旅客認知度和參與度偏低，程回應時感謝署方報告，讓當局可檢視做得不足之處。他又指，旅發局很重視署方的提出38個改善項目，並將親自帶領工作小組跟進。