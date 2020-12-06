應用創新科技抗疫　公司研送餐機械人供檢疫酒店採用

科技公司研發的自動配送機械人，懂得乘搭升降機到達目的地。（政府新聞處圖片）

為減少人與人的接觸，以避免新冠肺炎病毒傳播，有科技公司研發出自動配送機械人，機械人身上配備鏡頭和超聲波感應器，應用光學雷達和SLAM技術，可即時定位與構建地圖，偵測及避開障礙物；機身可以放入食物或文件，只要輸入收件人地址，機械人便會自動前往目的地，甚至懂得乘搭升降機，適合提供檢疫服務的酒店採用。

機械人「飯糰」由科學園一間科技公司研發，該公司創辦人兼行政總裁李國康表示，酒店職員封好食物或飲料，再由機械人自動送到客戶房間門前，提醒房客提取3餐，就可以做到無接觸配送。收件人取件後，「飯糰」完成任務，便會自動返回充電站充電，能24小時運作。

該公司研發的另一部空氣消毒機械人則主要用於人流較多的商場，會在巡邏期間噴灑消毒劑，潔淨環境。李表示，使用機械人可減省清潔人手。

另一間設於科學園的醫療科技公司成功研發出智能實時監察系統，可遙距監測檢疫人士或確診者身體狀況。系統會監察使用者體溫、心跳和血含氧量，而且設置簡單，使用者只需戴上指環和感應器，一旦系統發現其身體出現異常便會發出警報，提示醫護人員跟進。

醫護人員也可通過雲端系統監察使用者身體狀況。該科技公司行政總裁梁立慧表示，醫院管理局轄下公立醫院、鯉魚門公園及度假村的社區隔離設施也曾試用該系統，冀減少醫護人員與患者接觸的時間。系統可同時遙距監察多名使用者的健康數據，有效減低照顧者、醫護人員感染病毒風險。