鄧炳強不點名批黎智英抹黑警隊　斥棄保潛逃者無良心

警務處處長鄧炳強上任一年多，他今日(6日)出席電視台節目時，不點名批評現時因申請保釋被拒而被單獨囚禁於荔枝角收押所的壹傳媒黎智英，指黎運用旗下的媒體以及自身作為傳媒行業老闆的身份，不停於本地以及向外國散播不實言論，抹黑香港政府以及警方。被問及愈來愈多被捕人士保釋期間潛逃，警方將如何應對時，鄧亦不點名批評最近稱因公務外遊現身丹麥，及後宣布流亡海外的前議員許智峯，指棄保潛逃的人無良心，應感到羞恥。

對於警民關係，鄧炳強不認為修復關係是天方夜譚，形容關係已有改善。鄧亦不點名批評黎智英以及旗下的蘋果日報，指有傳媒以不實的報道抹黑警隊，警方曾向該傳媒發出近100封投訴信，指其以虛假、煽動性的報道對警隊作出不實指控，又指「有人」以自身作為傳媒行業老闆的身份，不停向外國散播不實言論，抹黑香港政府以及警方。鄧又指，不會天真到以為以後沒人再抹黑他，而如何澄清抹黑謠言，對警隊而言是最重要。

對於警方對犯案後潛逃人士是否無計可施，鄧稱如何確保疑犯不會棄保潛逃有一定困難，現時會根據風險評估，事前向法庭闡述情況，提出不准保釋或是加重保釋條件等建議，惟對於法庭准許該等人士保釋的判決，只能無奈接受，他強調會尊重法庭決定。

鄧亦不點名批評許智峯，表示這些情況下一定靠自己的良心，「如果你是無良心、不想負上責任，縱然你有很多藉口、說被人迫害，這全是藉口。」鄧續指，會跟進許有沒有其他違法行為，不排除控以新罪名，他又批評許對不起家人、對不起自己，以及對不起被其煽動犯案的年輕人，認為許應感到羞恥。