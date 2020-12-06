陳肇始稱疫暴夾擊損港人精神健康　醫療經常開支3年增245億元

新冠肺炎疫情襲來，食物及衞生局局長陳肇始今早(6日)發表網誌，指對衞生部門而言，過去一年充滿挑戰。去年社會事件加上今年疫情，亦對市民精神健康帶來衝擊和損耗。《施政報告》中提及，政府醫療經常開支由2017至18年度的626億港元，增至今年度871億港元，其中政府已在禁毒基金會預留3億港元，加強社區精神健康支援。她形容，政府投放醫療衞生資源「絕不手軟」，未來將繼續全力推進各項醫療衞生政策及措施。

為扭轉醫療體制現時「重治療，輕預防」的風氣，陳指設立地區康健中心是改變的第一步。政府正逐步在全港18區設立地區康健中心，而首間地區康健中心已於2019年9月在葵青區成立，正籌備其他地區中心的建立，其中深水埗、黃大仙、灣仔、東區、油尖旺、觀塘、大埔、西貢、北區及中西區，共10區的中心選址已得到落實。政府亦已完成就11區過渡性質的「地區康健站」徵求建議書，並正進行評審，期望於2021年營運「地區康健站」的服務。

屆時，全港18區均會有不同規模的基層醫療健康服務，為長遠建立以預防為中心的基層醫療體系打好基礎。政府亦會研究，透過慢性病篩查計劃為罹患糖尿病或高血壓的病患提供資助，如透過網絡醫生診治其病情，加強社區慢性疾病治理能力，以紓緩公營醫療系統的壓力。

陳又指，醫管局將於2021至22年度起，將為不常見疾病建立資料庫及資訊平台、推行個案經理計劃及透過加強基因組學測試，以提升診斷能力，同時為不常見疾病研究提供經費；而衞生署亦會為合資格婦女提供乳癌檢查服務。另外，衞生署亦會為合資格婦女提供乳癌檢查服務，詳情預計明年公布。

政府亦會與內地部門商討以香港大學深圳醫院為試點，容許在粵港澳大灣區內地城市的指定港資醫療機構，使用已在香港註冊的藥物和常用醫療儀器，相信有關措施可吸引本地和跨國藥企，以香港為基地申請新藥註冊，便利港人在大灣區內得到港式治療。