政府經常開支增至5000億元　陳茂波料明年預算案仍有赤字

本港過去一年多受疫暴夾擊，經濟急速下行。財政司司長陳茂波今(6日)在網誌中表示，本年度政府經常開支料將增至接近5000億港元，當中尚未反映今年初公布的10項民生新措施，包括將2港元乘車優惠將擴展至60歲或以上的長者，單計該項措施，一年涉及的額外經常開支便達60億港元，估計明年的財政預算案，仍會是一份赤字預算。

陳茂波指出，赤字在經濟下行周期時或持續較長時間，以亞洲金融危機為例，當時政府的財政儲備在6年內，由原本相等於28個月的政府開支，急降至只相等於13個月的政府開支。相比之下，今次經濟下行周期財政儲備的消耗速度非常急速，1年內由原本相當於23個月的政府開支，急降至現時僅餘約14個月的政府開支。他強調，政府的經常開支正邁向每年5000億港元的水平，相當於1997年回歸時的3倍多，面對赤字急升、儲備急降的情況，不能掉而輕心。

他續指，下年度政府總體支出增加及收入減少，似是無可避免，未來將維持積極的財政政策，主要透過工務開支等投資和非經常開支以增加需求，緩和經濟調整的壓力；亦已指示各部門人手編制應維持「零增長」，在推出新的服務或改善現有服務時，須先透過重整或重新調配原有資源來應對。他強調，未來經常開支增加的力度，須更注意政府的長遠財政承擔能力，且須與收入的增長相適應。