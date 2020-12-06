港人返內地逼爆深圳灣口岸　16小時才入住隔離酒店

香港近日持續出現本土感染病例，加上有多人自香港返回深圳和惠州確診的病例，網傳有大批民眾從深圳灣口岸返回深圳。周日（6日）有網民上傳身穿防護服的防疫人員舉牌指「福田隔離酒店已無房」的照片；另有大批民眾排隊過關。有從香港返回深圳的網民表示，從過關到入住酒店已用15小時至16小時，「不能除口罩喝水吃東西，又睏又餓整個人都散了」。

有民眾在社交平台上發文講述經深圳灣返廣東的情況。一名媽媽帶女兒過關，上周五上午11時30分出門，到深圳灣口岸，排隊到出關已用了3.5小時，惟到指定隔離酒店後才得悉房間已爆滿，需轉往另一酒店，入住酒店已是上周六（5日）凌晨2時許。該名媽媽表示，當日仍有200多人沒有酒店住，「帶孩子的，還優先了」。

另有網民發文稱，看到深圳灣關口人山人海，等了4小時至5小時才完成檢測過關手續，經過3次排隊檢測，才順利入住酒店，「前後已花了15到16小時，人都累壞了」。亦有民眾表示，深圳隔離酒店不足，部分人須轉往東莞、中山隔離。

據香港入境處紀錄顯示，上周二（1日）至上周五（4日）經深圳灣口岸出境前往深圳的人數分別為3,067至3,509人。據內地防疫措施規定，從香港入境的旅客必須持有24小時內發出的核酸檢測無感染報告，入境後到指定酒店集中隔離14日。