10港鐵站明日起派檢測樣本包　每日供應1萬套

新冠肺炎疫情持續，港鐵表示，配合政府的 「加強化驗室監察計劃」，便利市民進行新冠肺炎病毒檢測，明天(7日)起有10個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包。市民可將樣本交回醫院管理局普通科門診診所，以及衞生署診所。

該10個港鐵站分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。每天由政府承辦商提供約10000個收集包，將會大致平均分配到設於車站非付費區的自動派發機。各站每天均有定額供應，每人限取一包，派完即止。

市民可於車站營運時間到相關車站以八達通自行領取樣本收集包，費用全免。而港鐵手機應用程式內亦會提供樣本收集包的供應情況，包括是否已經派完或尚有供應，供市民參考。

有關車站會貼出標示，提示巿民自動派發機的位置，港鐵會安排額外人手在自動派發機附近協助維持秩序。港鐵呼籲領取樣本收集包的巿民，保持適當社交距離及注意個人衞生，港鐵亦會加强相關車站的清潔及消毒。市民領取樣本包後，需將採集的樣本交回指定的47間醫院管理局普通科門診診所，或13間衞生署診所。