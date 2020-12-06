東涌新市鎮擴展引入環保填海技術　料2023年完成填海工程

黃偉綸表示，東涌東填海工程於首幅經填海而得的用地已於今年3月交付房屋署建屋。

繼2003年將軍澳及東涌完成最後一期填海發展後，東涌新市鎮擴展成爲首個填海造地的新市鎮計劃。發展局局長黃偉綸今日（6日）在網誌指，項目引入嶄新的環保填海技術，以非浚挖式的「深層水泥拌合法」進行，既減低工程對附近水質及生態環境的影響，亦較傳統的填海方式更快完工，整項填海工程預計2023年完成，而首幅經填海而得的用地，可供興建約1萬個公屋單位。

東涌擴展計劃涵蓋現有東涌新市鎮東、西兩面，而填海工程主要在東涌東進行，造地130公頃，即約6個維多利亞公園。可持續大嶼辦事處總工程師黃國輝表示，填海工程2017年12月底展開，目前進度理想，首幅填海所得用地於今年3月交付房屋署建屋，過程少於30個月。他又指，項目長約4.9公里的海堤，首次引入生態海岸線設計，有助改善海岸的生態系統，提高生物多樣性。

此外，東涌東填海是首個應用「深層水泥拌合法」的工務工程項目，以非浚挖式，即不移除海床淤泥的方法填海造地。承建商駐地盤高級工程師張建偉稱，「深層水泥拌合法」是以「攪拌」方式將工程船上的水泥注入海泥層，將水泥漿與鬆軟的海泥混合，再將淤泥加固，形成堅硬的水泥拌合柱，並利用水泥拌合柱在海床組合成「深層水泥拌合地層」，鞏固海床，以承托之後在上面建造的海堤及鋪設的填料。

張續指，工程團隊為確保工程不會對環境造成影響，實施多項緩解措施，包括設置鋼板箱和在填海工地外圍設置淤泥屏障，避免微細泥粒滲漏，減低施工對水質的影響。同時，工程團隊亦設有環境小組及獨立環境查核，如定期抽取海水樣本化驗，以監察水質等。

可持續大嶼辦事處高級土力工程師張健德指，相對傳統以浚挖方式填海，「深層水泥拌合法」不涉及清除及運走海泥，可以減少水中懸浮粒子的產生，有效降低對附近水質及海洋生態造成的影響，以東涌東工程為例，便減少傾倒440萬立方米淤泥及海上運輸17,600船次，減低碳排放。

另外，東涌東填海工程亦包含循環再用的元素，以建築工程產生的惰性建築廢料作為填海物料，將因挖掘及拆卸等工序而產生的拆建物料，如混凝土、瀝青、碎石等，作爲填海物料。目前，整項填海工程完成約一半，預計在工程完成時，將會有約7成填料為惰性建築廢料。