嶺大指貼文人身攻擊鄭國漢限一周內修改　編委會發聲明企硬

嶺大指編委會數篇貼文「內容不準確、帶有誤導成分，或涉及人身攻擊」。

嶺南大學學生會編輯委員會於上月27日接獲學生服務中心職員來電，指校長鄭國漢留意到編委報道對其作人身攻擊，警告如一周內未作修改，或將交由紀律委員會處理。一周期限已過，編委會今日(6日)發聲明指，該會決定不作任何修改。東網正向嶺大查詢回應。

編輯委員會指，大學校園本應為各家思想的發源地，惟近年的嶺大從未保障師生安全，更領頭斷送校內言論自由，包括15年對抗議學生秋後算帳；17年企圖沒收民主牆管理權，故該會專門設立「嶺藍快訊」，監察學校高層動向。

編委會批評校方以「反對同學對校長人身攻擊」之名，行言論箝制及思想審查之實，無視該會作為獨立於嶺南大學架構內的自治性，明顯侵蝕言論自由。該會又指，定必繼續堅守崗位，努力發揮校內監察及思想傳播的角色，又呼籲同學關注校園以至社會的不公與打壓。

嶺大編委上月26日在社交網站專頁發表一則貼文，題為「政府設20億望吸納外國及內地研究人才 鄭國漢即發新聞稿撐」，該貼文附上演員鄭則士在電視劇中伸脷的畫面，配以字幕「不停地舔呀舔的」，該演員的眼部、手部分別被加上「鄭國漢」及「政府」字眼。貼文又附有「嶺藍大學」和「大家知唔知鄭國漢係美國人」等標註。