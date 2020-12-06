天眼直擊：西貢消防車剷上行人路　外籍單車男遭捲車底亡

西貢發生嚴重交通意外。今午(6日)1時52分，西貢公路近白沙灣往九龍方向，一輛消防車上斜期間懷疑失控，車身突然往左偏側，先掃倒一名正在路面徐徐踩單車上坡的外籍男子，再撼向一輛停在路邊避車處、打開車尾箱的私家車。消防車之後仍餘勢未了，衝前數米剷上行人路，停下時車身更猛烈搖晃及揚起一陣灰塵。

年約50多歲的外籍漢連人帶單車被捲入消防車車底被困，獲消防救出時已重傷昏迷，隨即由救護車送往將軍澳醫院治理，惟經搶救後傷重不治，而私家車司機亦報稱不適送院。消防車在事故中掃毀多個鐵欄，泵把損毀及車牌甩脫，有車輛零件散落地面，警方正調查意外原因。

運輸署在下午2時55分宣布，受交通意外影響，西貢公路往九龍方向近白沙灣現已實施單線雙程行車措施，現時西貢公路往九龍方向的車龍龍尾已到大網仔路近沙角尾路；西貢公路往西貢市中心方向的車龍龍尾已到西貢公路近新界西貢坑口區鄭植之中學。另外，九巴表示，車禍令西貢一帶交通嚴重擠塞，九巴途經該處的巴士路線或會受到影響，部分班次或需改道行駛。