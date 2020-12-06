團體批租津計劃現金津貼漏洞多　促提高金額及擴展受惠對象

香港公營房屋供應緊張，不少市民輪候公屋期間只能居住劏房。政府早前宣布為輪候公屋3年或以上的非公屋、非綜援低收入住戶設立「租津計劃」現金津貼，有關注團體批評計劃存漏洞，除將非長者一人公屋申請者排除外，津貼金額亦太低，未能解決住戶長期面對的租金壓力，擔心計劃最終輪為水瓜打狗之舉。團體又指曾就計劃諮詢議員，惟僅獲一位議員回覆，質疑留任議員對改善民生的態度及能力。

全港關注劏房平台指，「租津計劃」細節上存有不足，包括津貼水平劃一於「綜援租津上限的一半」，津貼金額未能支援租戶承受高昂租金；將非長者一人公屋申請者及輪候公屋未滿3年的人士及家庭排除在外，無視他們長期面對的租金負擔及生活壓力。團體又表示，計劃亦沒有涵蓋對於曾獲編派公屋編配卻未有選擇上樓的市民，亦未有提出「租務管制」，擔心租客的現金津貼會大幅度被業主蠶食。

團體又稱，曾向全體立法會議員發出電郵，邀請議員就上述關注點提出意見及建議，可惜現任議員中，僅有一位議員回覆，反映新議會對不適切住房的民生議題關注有限。團體建議計劃應包括非長者一人公屋申請者，同時將津貼發放至租戶正式上樓為止，並重新考慮多人家庭的住屋需要寄租金負擔，將6人或以上家庭按成員人數分層，提高津貼金額等。