張建宗稱會開展國家安全教育　提高學生國安和守法意識　

《港區國安法》實施至今已5個多月，政務司司長張建宗今日(6日)發表網誌表示，《港區國安法》實施後發揮了「定海神針」的作用，使本港在治安方面重回正軌。除了執法之外，政府重視防範和制止危害國家安全的行為，會繼續透過不同方式的宣傳和教育，尤其在學校開展國家安全教育，幫助學生正確地認識《港區國安法》，提高學生的國家安全意識和守法意識。

張建宗又指香港回歸超過23年，但不少港人對國家《憲法》與香港《基本法》的關係，及《憲法》對香港的重要性認知不深，認為部分人對「一國」的意識更有待提升。他強調，就香港的憲制秩序和政治體制正本清源、撥亂反正，以及釐清和糾正部分人對「一國兩制」的誤解，實屬刻不容緩，因此加強《憲法》和《基本法》的宣傳和教育至為重要。

張建宗表示，「一國」是「兩制」的前提與根本，若撇開《憲法》去看《基本法》，不顧「一國」只談「兩制」是無源之水，無根之木，認為這「根」和「源」的邏輯絕不能被別有用心的人顛倒是非黑白，混淆視聽，誤導公眾。