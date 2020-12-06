亞博3前線員工中招　曾接觸確診者　疑保護衣破損遭傳染

亞博館社區治療設施有3名工作人員中招，可能遭確診者傳染。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(6日)公布，亞博5號館有1名復康幹事確診。同館及7號館亦有1名外判護理員及照顧員中招。他們都曾接觸確診患者，疑因保護衣物出現破損而遭傳染。

歐表示，亞博館社區治療設施5號館1名復康幹事確診，他無出現病徵，自10月30日起於該館工作，負責接待檢疫人士，其中包括方樹泉日間活動中心患者。

至於初步個案，涉及1名外判護理員，他於12月2日出現病徵，昨日(5日)最後上班，工作期間曾接觸確診病人，及後發現其所穿的保護衣有破損，未知是否因此被傳染。另有1名亞博7號館的照顧員亦中招，他由8月起開始於該館工作，前日(4日)發病、昨日最後上班，患者稱，上月30日及12月3日曾接觸過方樹泉中心的患者。

由於亞博館有3名工作人員染疫，歐公布，亞博5號及7號館的檢疫人士須撤離至其他館、所有於該處工作的職員要接受病毒檢測，直至證實無確診方可回其崗位工作。衞生部門亦會檢視工作人員的保護衣，若有破損會當作密切接觸者，須隔離檢疫。