聖誕樹疫市成搶手貨　9呎高叫價近萬　花店東主：過節始終要買

新冠肺炎疫情反彈，防疫措施一再收緊，今年聖誕節市民恐要留家抗疫。疫情亦引致經濟低迷，市民消費意欲大減，但聖誕樹卻逆市大賣。旺角花墟有多名花檔負責人均表示，今年銷情比預期中快，又指疫情下市民無法在異地歡度聖誕，只可著重布置家居，冀增添聖誕節氣氛。

東網記者今午(6日)到旺角花墟視察，有不少市民前來買聖誕樹及聖誕花卉等，非常熱鬧，當中有不少家庭及年輕情侶購花及詢問，未感「疫市」氣氛。花店負責人林女士直言，今年聖誕樹「搶得好犀利」，10日內已將70棵樹全數沽清，比以往早半個月。

她稱，疫情下市民無法外遊，惟有留港消費，令銷情如此誇張，又說原本落訂逾百棵聖誕樹，但由於全港太多花店訂貨，供應商未能全數供應。此外，今年亦多了年輕家庭首次購買聖誕樹。她指，由於無法外遊，家長惟有在家中布置聖誕裝飾，讓小朋友開心。

她又稱，美國由於疫情而延誤船期，批文亦較以往繁複，令聖誕樹延遲到港，來貨價亦上升2成，卻無阻市民購買意欲，更指有花店「攞嚟炒」，8至9呎高的聖誕樹售價炒高近3倍，至1萬港元。她表示，有客人甚至給500港元貼士，稱「幾多錢都讓一棵畀佢」。對於疫情影響經濟，她則指疫情對花市影響不大，因市民認為植物能淨化空氣。

另一花店負責人梁女士同樣表示，「估唔到」聖誕樹銷情超乎預期。她對今年銷情感到意外，又指5日內已將所有聖誕樹全數售出，但由於聖誕樹、聖誕盆栽及松枝等，早於5月時已落訂，故無法臨時加貨。她稱，疫情關係市民無法外遊，惟有在家布置裝飾「開心吓」。

她指，疫情下美國的農場無法如期「斬樹」，令聖誕樹供應量不足，供應商只能給予落訂數量的三分一。由於需求上升，來貨價及零售價亦升近2成，但經濟低迷下仍無阻銷情，她說「等於中國人過新年，要買始終要買」。