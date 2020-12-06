許樹昌料全民接種疫苗要等2022年　確診數字不跌或須再收緊措施

新冠肺炎疫情持續肆虐，政府專家顧問，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日(6日)出席網上研討會時表示，本港起碼要到2022年才能全民接種疫苗，待本港6至7成人有抗體便會有群體保護效應，預計屆時生活可以回復正常。他亦強調，近期確診個案多，若未來1至2星期，數字未有下跌，政府或會再收緊防疫措施。

許樹昌在研討會中指，現時在英美等地的疫苗，未必適合香港，料大半年後本港會有疫苗，市民毋須心急。而本港經世界衞生組織採購的疫苗，來源地不止一個國家，但他表示，疫苗均要完成3期研究方可註冊和生產，不論是國內還是國外的疫苗，市民均毋須太擔心。

許認為，香港較內地及澳門等地較難做到個案清零，估計未來持續有零星個案，甚或會有第5、6波疫情。就邊境防疫，他建議抵港人士均到酒店檢疫，並在抵港後的第19至20日做檢測。

許又提到，近來確診個案多，當中源頭不明個案比例高，並指出若數字居高不下，政府則或需要再收緊防疫措施；相反若未來1至2星期確診個案數字跌至低雙位數，政府才有可能放寬措施。他多次提及，市民要合作，聖誕節期間減少外出、私營公司應實施在家工作等。