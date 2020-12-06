議員醫生斥政府抗疫措施無效　倡推強制性全民檢測

新冠肺炎疫情持續近1年，近日更爆發第4波疫情，政府的防疫社交距離措施再度收緊，令不少業界叫苦連天。有議員今日(6日)聯同醫學界人士出席網上論壇時一致認為，疫情多次反覆仍未受控，反映政府一直沿用的張弛有度施政方針未必奏效，促請政府重拾「清零」的決心，做好外防輸入、內防擴散的工作，推行全民強制檢測及早日落實健康碼通關。

其中議員何君堯就批評，政府經常以港人心態未準備好為由，拒絕推出全民強制檢測。惟以他所知，大部分港人均支持全民強檢，直指「政府有權要識用」，以避免長遠下去對經濟造成更嚴重的衝擊。何指，當務之急是政府有決心魄力推出全民強檢、禁足令和健康碼，以務求達到1月通關的目標。

議員梁美芬則直斥政府「等運到」要市民賠葬，認為既然當局對疫情「清零」束手無策，便應廣納意見，試行全民強檢等更果斷的控疫方法，又指有中學生跟她投訴，覺得港府在抗疫上是0分，「連抄(內地)都唔識抄」令本港疫情一直未有受控。

前食物及衞生局局長高永文認為，當局應該採取更嚴謹的閉密式管理方式，以追蹤入境人士的行蹤，防止外輸個案出現。同場的醫生周伯展和林哲玄則指，全民強檢是內防擴散的最有效方法，周直斥政府的張弛有度方式無效，認為長痛不如短痛，否則失業率持續惡化下去「唔病死都窮死」。

至於林認為參考其他地區經驗，其實在全民強檢期間，在遵守部分限制下，生活仍可繼續，呼籲大家要平衡自由和責任。