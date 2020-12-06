政Whats噏：民主黨求刷存在感 　換屆搞影子黨團

民主黨今日（6日）舉行會員大會，除咗黨內換屆選舉，佢哋仲打算搞「影子黨團」。講開又講，之前民主派議員因不滿政府取消4名民主派議員嘅資格而總辭，當中有部分為民主黨議員，依家話搞影子黨團，唔通係因為冇嘢搞，所以先想刷下存在感？

該黨今日舉行中央委員會及紀律委員會選舉，南區區議會主席羅健熙當選為主席，前議員林卓廷、觀塘區議員梁翊婷分別當選為副主席；另外仲有選出22名中委，前主席胡志偉同埋前副主席尹兆堅都當選。

泛民總辭後失去立法會呢個發聲平台，要開記召或者回應政府政策都會麻煩好多。民主黨今日喺改選後表示，會盡快設立影子黨團，定期進行政策研究，同公眾發表下黨員嘅意見，更透露前議員尹兆堅、林卓廷同胡志偉都會喺影子黨團擔仼重要崗位喎。該黨又補充，因為依家政治形勢嚴峻，所以首要任務要累積能量，喺黨政痴返埋一齊先，黨政分工容後再討論啦。

新當選既副主席、觀塘區議員梁翊婷就話，當選副主席後會繼續加強地區工作，又會嘗試做多啲辯論，為黨未來嘅論述做準備；又會探討唔同戰線嘅風險管理，例如若果政府要求區議員都要宣誓效忠特區政府，該黨又有咩對策呢？