黃大仙旺角1小時2男上吊　送院證實不治

黃大仙及旺角1小時內發生2宗吊頸命案。今日(6日)傍晚6時許，1名男子在美東邨美德樓住所的洗手間內，發現其父以繩上吊，男子見狀立即將父親解下並報警求助。消防接報到場，該名姓張(53歲)男子已經陷入昏迷，由救護車送往廣華醫院搶救，惜證實不治。警方在現場沒有檢獲遺書，死者死因有待驗屍後確定。

另外，晚上約7時，1名男子在界限街2號1個單位發現其兄弟上吊，大驚報案。消防接報趕抵現場，立即將事主解下，他昏迷由救護車同送廣華醫院搶救，惜返魂乏術，警方正調查事發起因。

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