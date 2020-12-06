監獄留「長毛」　懲教人員恐爆安全隱憂　女囚聞削髮情緒失控

終審法院於上月27日裁定社民連成員「長毛」梁國雄終極勝訴，指懲教署規定男性囚犯頭髮必須「盡量剪短」的常規令，違反《性別歧視條例》。法庭的宣判引來前線懲教人員憂慮，一方面若容許所有男囚犯留長頭髮，或會引起安全隱憂，另方面要求所有女囚犯剪短髮恐引起反彈，直言擔心「有心人最終目的是迫使懲教署放棄監管在囚人士儀容，其後逐步挑戰其他範疇，削弱部門嘅管治能力，影響懲教人員的士氣」。

懲教事務職員協會執行委員簡文傑接受東網訪問時表示，判決未必有考慮到執行上的困難、以及隨之而來的保安影響，以他所見，男性在囚人士曾多次自製各式各樣的違禁品、甚至武器，曾經有男性在囚人士試過將刀片藏在腳下，意圖襲擊職員。若容許男性在囚人士留長髮，顯然會增加他們收藏違禁物品的途徑，懲教人員未來有需要在日常搜查時皆檢查所有人的頭髮，工作量增加外，亦有男在囚人士表示「麻煩」。

簡又提到，約兩年前在美國便曾有一名男性在囚人士，在頭髮中藏有非法獲得的手銬鎖匙，在押解出外途中成功打開手銬，並殺了押解人員，成功逃脫，反映男犯留長頭髮確實有較高風險。事實上，署方亦經常處理留髮的要求，例如變性人或因宗教等原因而希望留鬍子、長頭髮等，懲教署亦會因應個別情況批准相關申請，反映署方在男犯的儀容準則並非一成不變，「我哋會處理在囚人士嘅特別需要，他們亦會有若干的自由及彈性」。

協會另一執行委員黃雯姬亦稱，在得悉法庭的判決後感到「愕然」，形容會對監獄現時的平衡造成翻天覆地的改變。她留意到法庭的裁決後，署方為了公平或會考慮要求剪短女囚的頭髮，令不少女性在囚人士感到擔憂，稱「依家院所入面氣氛好緊張，啲在囚人士日問夜問，我哋作為前線真係好擔心會爆煲」。

黃又稱，香港的女犯在吵架時拉扯頭髮的情況確實曾經出現，但在古靈精怪的非法活動上，就比男犯簡單及直接好多，她們非常注重自己儀容，尤其是長髮，所以在她從事懲教人員約18年的生涯中，甚少見過女犯把非法物品藏在頭髮內的事件，不會用自己的長髮來冒險！