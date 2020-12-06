政Whats噏：大埔區議會被指私相授受　陳克勤斥口講正義實質為自己

17區區議會被泛民主派主導，不過就屢次被質疑撥款只益自己人。有見及此，有建制派立法會議員近日就提到大埔區議會財務管理委員會嘅事，直斥泛民口講正義，實質就為自己荷包，促請民政事務處唔好次次咁順攤批錢。面對被指責，唔知作為大埔區議會主席嘅關永業會點處理呢！

議員陳克勤近日喺社交平台上，大鬧大埔泛民區議員政治先行，未上任前成日抹黑建制派私相授受、中飽私囊，事實上自己上任後就率先做示範。前大埔區議員胡健民亦批評泛民區議員上任以嚟，只係撥款畀自己人，而以往一直撥款支持嘅地區活動，包括埋傳統節慶活動都無奈被迫暫停。至於大埔區居民聯會主席余智榮仲話，部分長者探訪活動，大部分開支都用喺義工身上，實質花喺長者身上嘅少之又之。

講緊嘅原來係有團體早前向大埔區議會行政及財務管理委員會申請撥款，打算舉辦長者探訪活動，預計有20戶長者受惠，不過就請咗成40位義工幫手，仲要大部分開支都用喺義工身上添！睇返個活動財政預算，支出大約4萬蚊，但真正惠及長者嘅只係得價值400蚊嘅衞生禮物包，以及用咗300蚊製作費嘅衞生資訊單張。至於剩返嘅開支就用哂喺義工度喇，包括舉辦義工嘉許禮、活動及分享會等，仲有提供成4千蚊嘅茶點添。

眼見咁多開支都用喺義工身上，克勤話有關款項涉及公帑，但服務受眾少，質疑依班區議員唔係用錢服務長者，認為當佢哋要向政府要求報銷時，民政事務處就唔應該批款，任由班人亂用錢咁話。

之不過，大埔區議會嘅財務管理委員會已經通過呢筆撥款申請，關永業就話明白外界對撥款用途有質疑，但基於撥款指引，服務受惠者得到嘅款項有上限，而依家送禮物包嘅價值已差唔多去到盡。佢又話區議會希望培訓長期服務嘅義工，所以相對放多咗資源喺佢哋身上，但佢都承認情況唔理想，話日後會檢討撥款指引限制咁話。