電話騙案升今年首3季升1.3倍　總損失金額逾4億元升4倍

本港電話騙案急升，警方今年首3季共錄得895宗，較去年同期的388宗上升逾1.3倍，總損失金額更由去年約8,200萬港元，激增至今年逾4億港元，升幅逼近4倍，情況令人憂慮，受害人最細只有14歲，亦有年輕金融專才受騙。警方表示，電騙案中以「假冒官員」案件佔最多，包括利用《港區國安法》行騙；警方又指51歲或以上人士較易成為電騙案受害人，呼籲市民多留意家中長輩。

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，金融專才成為騙徒的目標，警方共錄得4宗有關的案件，受害人年齡介乎24至27歲，大多並非在本地升學，而是畢業於內地的名牌大學，或是由外國回流，雖然年紀尚輕，但4宗案件的損失金額已達1,500萬港元，相信是由於疫情關係，從事有關行業的人士皆在家工作，亦較少留意本地新聞，「好多時對佢哋嚟講，係從來未聽過電話騙案依樣嘢」。警方針對此情況，除在國際傳媒刊登廣告，並安排該新聞平台與警方進行相關專題訪問。

在電騙案中，以假冒官員騙案佔最多，由去年首3季的160宗，增至今年同期的465宗，涉案的損失金額更高達3億港元，當中最新手法是利用《港區國安法》行騙，警方共接獲11宗，當中2宗有受害人被騙，涉款90萬港元，該2宗案件的騙徒是假扮內地官員，聲稱事主違國安法，在內地洗黑錢或以不同理由誘使事主匯錢到內地戶口的騙案，警方已聯絡相關銀行攔截騙款。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，近年電話騙案經常結合科技元素，騙徒會結合圖像、虛疑網站、木馬程式等，形容「所有聲東擊西的方法最後都係為咗呃錢」。今年最高涉款的案件受害者為一名85歲的婆婆，她在4月以為自己被捲入罪案，並把自己網上銀行的資料交到騙徒手中，最後騙徒轉走約2,000萬港元，她在6月始發現自己受騙，報警救助。

顏凱欣表示，在868名受害人中，有57%即499人於51歲或以上。她呼籲市民留意，若家中的長輩突然要求到銀行開設網上理財戶口、轉用智能電話、不分日夜且長時間使用一些社交媒體匯報自己的行縱，便有可能跌入電話騙案的圈套，需要家人介入協助。

警察公共關係科高級督察鄧德陽曾親身接觸騙徒，並花了6日時間了解電話騙案的犯罪手法，騙徒會設立虛假的內地官員網站，以內地官員照片作通訊軟件頭像，又會製作假的內地檢察院傳票，及假的執行命令文件，再以「先嚇後幫」的手法騙取受害人信任，最後取得受害人的銀行資訊。