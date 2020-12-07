電騙案拘46人　當中30人稱自己是受害人　需做特務脫罪

電話騙案急升，警方留意到騙徒近期經常稱自己是「特務」。東九龍總區重案組總督察莫子威表示，警方就電騙案拘捕的46人中，便有30人聲稱自己是「特務」，指自己亦是電騙案的受害人，被騙徒指違反某些法例，需要做特務洗脫罪名，如押送特定人士到銀行或是運送金錢等。莫強調，「特務唔係理由」，而特務在案件的參與程度已構成犯罪，呼籲市民若收到相關電話切勿相信，若有疑問，可致電警方防騙熱線「18222」救助。

莫子威表示，今年電騙案年齡最細的受害人只有14歲，他便是將騙款交到騙徒指派的「女特務」手上。該男童今年8月收到騙徒的電話，以為自己捲入內地的洗黑錢案中，並聽從騙徒的指示，數日後把家中所有的20萬港元現金全數親手交予一名「女特務」手上，其後他再被指派向父母索要現金，始令事件曝光，警方事後拘捕一名18歲「女特務」，她共涉4宗案件。

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，今年的電話騙案中騙徒經常使用一個名為「安全防衛」的木馬程式，騙徒會透過傳送網站連結，讓受害人下載以進行「資產審查」，受害人下載後惡意木馬程式便會有不同銀行選項，令受害人輸入其網上銀行帳戶的資料及密碼，該程式更可刪除受害人手機的短訊內容，轉寄短訊到騙徒的手機，以截取受害人的一次性轉帳密碼，並在無形間轉走戶口的金錢。