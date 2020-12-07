聚餐飲酒交叉感染　千年毛巾病毒溫床

新冠肺炎肆虐近一年，多個高危點失控爆疫，街市為其中之一；回顧過去疫情，紅磡和土瓜灣街市先後爆疫，涉及多間魚檔；當時香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦到該兩個街市視察，料最大可能有染疫者將病毒帶入街市，加上魚檔潮濕和低溫的環境，令病毒可存活7日以上，另一可能是魚販一齊吃飯、飲酒時交叉感染，擔心情況持續失控，或會重演新冠肺炎「原爆點」武漢華南海鮮市場2.0。

第三波疫情爆出街市播毒，袁國勇當時到涉事街市視察後指，初步估計有幾個可能的傳播途徑，包括有病人在街市吐口水，然後經手部捉摸食物，或經老鼠傳播。而魚檔的水及冰塊會令病毒存活期更長，病毒停留時間可以星期計算。他又留意到，魚檔會在下午3至4點之間休息，然後魚販與其他檔販「啤一啤」及食飯，大家沒有戴口罩下互相傳染。其後港大團隊亦揭街市魚檔會向顧客提供「千年毛巾」，有交叉感染的隱患。

但街市爆發疫情並非罕見，袁國勇指外地最常見爆疫地點包括食肆和街市，由於進食期間要除口罩，街市環境較潮濕，屢見有人不戴口罩，加上香港街市多以現金交易，容易經手部接觸傳播病毒。

中國湖北省武漢市的華南海鮮批發市場一直被指是新冠病毒「原爆點」，中國疾控中心當時在市場抽取環境樣品中，發現有樣本對新冠病毒呈陽性反應，亦顯示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。