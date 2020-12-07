魚市場一個缺口　恐累全港埋單

魚類統營處於全港經營7個魚類批發市場，其中香港仔魚市場於批發供應佔全港七成比重，每日將新鮮的海鮮批發至各大街市及超市，亦會接酒樓買手的訂單，一旦有職員染疫恐牽連全港。對於有在魚市場工作的批發漁民未有遵守防疫規例，有業界人士表示在魚市場內一定要佩戴口罩，亦有餐飲業代表指不同行業對防疫工夫的警覺性不足，政府執行防疫工作亦漏洞處處。

由魚統處經營的7個魚類批發市場分別為香港仔魚市場、長沙灣魚市場、屯門青山魚市場、西貢魚市場、大埔魚市場、觀塘魚市場及筲箕灣魚市場。香港海鮮業聯合總會主席李彩華表示，現時漁農自然護理署有派員為於內地水域捕魚的漁民提供新冠肺炎免費檢測服務，但強調在魚市場內「口罩一定要戴」，又解釋可能工人有時會「脫下抖抖氣」。他續指，香港仔魚市場佔本港魚類供應近七成，一般客戶以超市、街市為主，亦有酒樓買手光顧，供應覆蓋範圍甚廣。

對於有批發地點未有做好防疫工作，香港餐飲業協會會長黃家和表示，餐飲業惟有自己做好防疫措施，每一個細節都做得充足，減少因接觸而染疫的風險。黃續指，物流業要四處奔走，要有良好防疫意識，魚市場司機的情況並不理想。