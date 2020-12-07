東方日報A1：漁護署失職　香港仔魚市場人人除罩犯聚零設防

本港魚市場恐成新一波播疫源頭！政府即將大幅加重違反防疫措施罰則之時，執法及管理工作卻漏洞處處。香港仔魚市場由漁農自然護理署署長兼任處長的魚類統營處（魚統處）負責管理，市場表面做足防疫功夫，實際如同虛設，猶如無王管的獨立王國。各個出入口的體溫探測機並無嚴格把關，進出市場不用量體溫；市場內的魚販、南亞裔司機大多無戴口罩；亦有六人聚餐，視禁聚令如無物，令人擔心成播疫天堂。有專家表示，溫度較低的工作環境只要一人感染，大規模爆發的機會較高；有議員亦批評，負責管理的部門應監察防疫工作，盡好社會榜樣的責任。

政府因應疫情嚴峻，本周五(11日)將違反禁聚令及口罩令等防疫規例的2,000元定額罰款，翻逾倍至5000元，但提高罰則之時，政府卻懶理監管。本報記者發現，位於香港仔石排灣道的香港仔魚市場的防疫措施大多只是「做樣」，市場外雖貼有「發燒或無佩戴口罩者，謝絕進入」的告示，但市場四個出入口裝設的體溫探測機如同裝飾，無人使用，亦長期未見有保安駐守監督，記者在場觀察逾15分鐘，期間人來人往，只有一人自律地走近探測機量度體溫，設備如同虛設。記者更發現其中一部體溫探測機未能運作，附近的工作人員發現機器失靈後僅表示「(探測機)應該壞咗」，及後隨即放行，未有執行把關。

魚市場外把關不力，市場內亦未見有人遵守防疫規定，大部分魚販未有戴上口罩，即使戴上亦只把口罩放到下巴位置，然後三五成群聚集聊天、抽煙；數名南亞裔貨車司機落車後未有戴上口罩便與其他司機、魚販談天說地。魚市場是本地及內地漁民從水路運送海鮮到本港分銷的集中地，惟船上所有漁民皆未有佩戴口罩；魚市場內的香港仔魚市場飯堂亦出現5、6人同枱聚餐，違反禁聚令，市場內外形成潛在的病毒傳播鏈。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，冷凍環境下的工作場所由於溫度較低，病菌於平滑表面可殘存較久，若有人染疫，交叉感染機會較高，群組爆發機會亦相對較大，亦可能會污染貨物，再將病毒傳播開去。梁又指，出海的漁民有機會接觸其他地區的人，屬風險源頭，加上外出船隻未經檢疫的話，人員以及貨物都需加倍小心。

漁農界議員何俊賢指，政府部門有責任督促管理人員要做好防疫工作，因政府需要做好楷模的角色，供社會各界人士參考，負責管理的魚統處責無旁貸，而魚統處屬漁護署外判機構，漁護署亦有責任做好監察的角色。

漁護署回覆指，魚統處已在香港仔魚市場及其他魚市場張貼告示及派發通告，要求所有進入魚市場範圍的人士，必需先量度體溫及佩戴口罩，規定適用於魚市場所有範圍，包括員工食堂。現時魚市場在各主要閘口均設置體溫探測機，並貼上提示，要求經閘口進入市場的人士量度體溫，魚市場亦會加派人手協助及監察經閘口出入的人士量度體溫，出現故障的體溫探測機經已更換。漁護署又指，所有在市場內的人士都須遵守佩戴口罩的規定，吸煙人士不會獲豁免。