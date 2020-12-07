環團在工商大廈設5大分類回收桶　 盼回收40公噸棄置塑膠

本港棄置塑膠問題一直為人詬病，近千公噸工商業棄置塑膠每日直送堆填區，佔整體棄置塑膠近半，然而環保署回收箱形同虛設，機制不完善，回收量九牛一毛。環保團體綠領行動向回收基金申請710萬元，在全港4區的27幢工商業大廈進行「優化」回收，把大廈常見的塑膠分類回收，望未來吸引更多大廈參與，回收40公噸棄置塑膠。

網購公司負責人蔡先生表示，業務以訂購食品、飲品、家品為主，為免食品、飲品在運送時受損，搬運工人大多會用大量俗稱「包膠」的保鮮膜綑在貨物上，之後會直接丟往垃圾桶，「樓下三色桶都唔夠位放，垃圾桶又就手。」蔡指有很大罪咎感，「一年都唔知幾多去咗堆填區。」另有開辦涼茶生意的陳先生亦指，每星期會產生百多個塑膠空樽。

事實上，根據環保署編製的《香港固體廢物監察報告》，在2018年每日有2,343公噸的廢塑膠棄置在堆填區，當中有1,099公噸來自工商業塑膠，佔當中的46%，數字比2016年的875公噸（佔整體41%）與2017年的907公噸（佔整體42%）有所上升，反映情況值得關注。

有見及此，環保團體綠領行動向回收基金申請710萬元撥款，在香港設立工商廈塑膠一站式回收轉運先導計劃，總幹事何漢威指，有別於一般的3色回收桶，他們用上5個分類來收集大廈常見的塑膠產品，如包裝保鮮紙、泡泡紙、珍珠棉放在一個類；速遞袋放在另一個類別，又特別把回收桶的容量增大，方便用戶。

計劃在去年11月起開始籌備，現時已有27幢位於沙田、深水埗、葵青、九龍東的工商大廈參與，截至今年11月底，計劃總塑膠回收量為2.9公噸，期望在2022年2月計劃結束前，在5個工業區內成功向50幢工商大廈收到40公噸的塑膠，並希望未來各區亦可開發自己的收集點。