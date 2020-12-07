何志平專欄：活在陰影裏

2018年的這個時候，剛過了感恩節，美國電視新聞節目裏，報道最新發布的一份報告：全球恐怖主義指數，稱阿富汗已經超越伊拉克，成為世界上恐怖主義最致命、最危險的國家，而伊斯蘭國（IS）仍然是造成死亡人數最多的「恐怖主義」群體。

紐約的大都會看守所內11樓北區樓層內的90多個住客中，有16個穆斯林信徒，其中有9人是來自中東、北非及巴基斯坦地區的。「阿簡」65歲，個子高大但周身病痛的阿富汗商人，是非常虔誠的原教旨主義穆斯林教徒。這天，因為電視上播出有關阿富汗的新聞，「艾凡」（假名）便拉着阿簡到電視機前的人群裏，邊看節目邊向阿簡解釋內容。艾凡是巴基斯坦裔的生物工程學家，用烏爾都語跟阿簡溝通。

艾凡細細的解釋節目內容的詳情。「全球恐怖主義指數（Global Terrorism Index）的報告顯示，2017年全世界與恐怖主義有關的死亡中，有四分之一發生在阿富汗，是由於塔利班和伊斯蘭國組織發動襲擊的激增有關。美國最長的一次戰役從2001年9月11日開始，美國軍事入侵阿富汗，推翻包庇着阿蓋德領袖拉登的塔利班政權。而在2011年，當時的奧巴馬總統派特種部隊在巴基斯坦境內謀殺了拉登，但至今美國仍有近14,000名士兵屯結在阿富汗。報告還稱，2017年裏，阿富汗遭受了1,168次恐怖襲擊，導致4,653人死亡，其中的77%，是塔利班的傑作。自2001年以來，近2,400名美國人在阿富汗喪生，而伊斯蘭國組織，在2017年仍然是全球最致命危險的恐怖組織。節目最後還提及9月初（2018年）時，美國國防部長馬蒂斯突然造訪阿富汗首都喀布爾，鼓勵阿富汗政府與塔利班組織進行和平談判，美國一眾官員渴望將塔利班囊括在和平協定之內，以防特朗普總統在2020年11月總統大選之前乍然撤軍。」

阿簡聽罷半晌不語，我們都不敢作聲的圍繞着他，看着他那風霜的臉等着他開口。大家在沉默中度過漫長的兩分鐘後，阿簡終於凝重的說：「阿富汗國旗的樣式為黑紅綠三色旗，主體為位於中正的國徽，上部是清真言『真主至大』，下部是國名阿富汗與阿拉伯字『1298』，代表阿富汗從英國獨立的年份1919年（伊斯蘭曆1298年）。黑色象徵過去，是國家在19世紀陷入困境被殖民統治的歷史；紅色是進步，代表那些為獨立而戰的人的鮮血；綠色象徵未來，代表農業繁榮和伊斯蘭教的昌盛。多年來阿富汗的3,000多萬人民都是默默地耕耘，為生活而努力，為自己國家的獨立自主而奮鬥。何來甚麼恐怖主義？」

旁邊的艾凡知趣的解圍道：「恐怖主義是指故意使用暴力在平民百姓中製造普遍的恐懼氣氛，從而實現特定的政治目標。其中有右翼和左翼目標的政治組織，民族主義和宗教團體，革命者甚至軍隊，情報部門和警察等國家都在實施恐怖主義和相關的手段。」

阿簡點着頭接着說：「對的！那就是美國做事的方法嘛！白人做壞事，拿着槍枝炮彈，西方的主流媒體稱他為『自由戰士』，而事件被稱為『正義之戰』，更不用說殺戮或冷血謀殺了；如果是長着鬍鬚包着頭，皮膚黝黑的幹着同樣的一件事，那管他只是拿着一塊石頭，便一定是穆斯林恐怖主義的襲擊。為甚麼主流媒體從來不用『天主基督教傳教恐怖主義』這詞來描述西方國家軍隊在中東無情的屠殺呢？是因為聯合國安全理事會五個成員中有三個是天主基督教的國家嗎？在過去的幾個世紀裏，『五眼聯盟』盎格魯—撒克遜的白種人國家的帝國擴張主義殖民全球和破壞了世界和平。今天我們還活在十字軍和天主基督傳教恐怖主義的恐懼和陰影裏！」

艾凡嘆一口大氣後說：「美國怎樣看阿富汗，阿富汗就怎樣的看美國！難怪有人說，一個民族的自由戰士，是另一個民族的恐怖分子！」