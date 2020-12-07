IVE生開發雲端系統　發現長者跌倒即自動致電親友

面對本港人口老化，港府雖提倡「居家安老」，惟相關政策欠奉，不時發生獨居長者跌倒引致中風，甚至失救致死的慘劇。香港專業教育學院（IVE）有學生考慮到近日疫情肆虐，獨居長者更難找人協助及照顧，開發出「雲端智能長者安居系統」，可24小時實時分析長者情況，一旦發現長者跌倒，系統會自動致電其親友或報警，冀可解決支援不足的問題。該系統在一項泛珠三角的比賽中奪「一等獎」及「全場創新大獎」，並於一項粵港澳比賽中奪獎。

該系統由5名來自IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑的學生研發，當中運用不同雲端及人工智能技術，包括以多個小型電腦人工智能鏡頭分析長者情況，一旦發現長者跌倒，雲端系統會派出小型自動車偵測其表情，並運用AI聊天機械人技術詢問長者是否安好。若長者沒有任何回應，系統將自動致電其照顧者；如電話未能接通，系統亦會報警尋求支援。

本港安老院舍不足，不少長者獨自在社區生活，若不幸發生意外，只能依靠隨身佩戴的救援設備呼救。負責研發的學生黃照正指出，相關設備有其缺陷，長者一旦脫下裝備或會忘記戴回，而安排人手監察的成本亦十分高昂，長者更可能感到私隱盡失。而該系統則可避免上述情況，使用者毋須穿戴任何裝置，或學習使用方法，僅需在家居安裝簡單設備。

另外，疫情下不少院校轉為網上授課，惟不少學生認為學習效率降低、難以專心上課。IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑學生羅鎂晴與其師生團隊，早前開發出「All Screens - 雲端智能虛擬助教系統」，教師上載教材後，系統會以人工智能等技術分析和消化內容，可全天候隨時解答學生提問。該系統於2020香港資訊及通訊科技獎中奪得「學生創新（大專及本科）金獎」，並成功吸引數間海外教育機構查詢；亦有商業機構正探討進一步提升系統的可行性。