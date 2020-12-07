東方民調：抗疫4宗罪　恐禍延新年

香港新冠肺炎源頭不明個案急升，社會有廣泛隱形傳播鏈，病毒經歌舞群組急速擴散，專家料今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。香港不但未能做到本地確診個案清零目標，確診群組更不斷擴大，有議員認為港府必須執法從嚴，否則提高罰款也難有阻嚇作用，並促請當局盡快推行強制性全民檢測，長痛不如短痛。

香港疫情不斷反覆，專家歸咎港府抗疫4宗罪；首先，港府在推行強制檢測上決心不足，香港疫情正急速惡化，惟新措施開始及執行均滯後，單靠檢測只會「滯後食塵」，需配合更多收緊社交距離措施才足以到位。第二，港府調整防疫措施過慢，如拖延多日學校才停課。

第三，獲豁免人士檢疫仍門常開，他們在當地進行快速測試，兩日內由「陰轉陽」的情況屢見不鮮，認為相關人士到港後應在機場再做病毒檢測，其後亦應規管他們留在工作範圍，減少進入社區。

第四，港府執法鬆散無阻嚇性，防疫禁令生效至今，檢控數字寥寥可數。截至本月4日，各部門針對禁聚令及口罩令發出的定額罰款告票分別為7,218張及1,069張，而檢控數字僅56宗及34宗。

港府抗疫失策令疫情惡化，為遏止疫情蔓延，港府卻「靠嚇」，提高違反《預防及控制疾病條例》相關規例的定額罰款，最初更傳出倍升至一萬港元，但遭批評「搵窮人開刀」後終「褪軚」，將違反禁聚令、口罩令及強制檢測令的定額罰款，由2,000港元加至5,000港元，本月11日起生效。因應定額罰款的提升，口罩令及強制檢測令一經定罪後的最高刑罰亦相應提高，可被判處的最高罰款將升至一萬港元。

議員葛珮帆批評港府過去執法寬鬆欠阻嚇力，到處仍有不遵守防疫規定的違例情況，確診群組亦不斷擴大，促當局必須執法從嚴，否則無論罰款如何提高，也難達致阻嚇效果。議員麥美娟促港府盡快推行強制性全民檢測，認為雖然做法對經濟有一定程度影響，但長痛不如短痛。香港一直無法達致本地確診個案清零目標，疫情反覆令通關無期，經濟影響更漫長。