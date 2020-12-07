東方民調：執法未到位　只識向市民開刀

第4波疫情一發不可收拾，防疫措施再次收緊至最嚴厲程度。

新冠肺炎第4波疫情失控，歌舞群組不斷擴散，港府再次收緊防疫措施至最嚴厲程度，以及提高違反各項禁令罰款，有專家歸咎港府防疫存4大漏洞導致再度爆疫。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府防疫漏洞未堵，卻要市民埋單，當局推行抗疫措施滯後，執法亦不到位，往往錯過堵截疫症擴散的最佳時機。受訪者直指，港府防疫遲鈍成爆疫罪魁禍首，香港疫禍沒完沒了，百業恐陪葬。

疫情一發不可收拾，打工仔、食肆及從業員再度陪葬，多天單日確診個案破百宗，第3波疫情的嚴峻局面重臨，按以往經驗，回復單位數需時至少約一個月。因應疫情繼續惡化，港府再次收緊防疫措施至最嚴厲程度，回到七月水平，重推兩人禁聚令及食肆二人一枱，大部分營業場所要關閉，提升違反禁聚令、口罩令等規例的定額罰款；以及設立舉報熱線，以針對私人遊艇出海違規行為，呼籲市民舉報涉違禁聚令的活動。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問337名18歲或以上市民，結果顯示，對於疫情再度失控，專家歸咎港府防疫4大漏洞，40%受訪者轟港府漏洞未堵要市民埋單；33%受訪者斥當局出招長期滯後，百業陪葬；19%受訪者直指，疫禍擴散恐沒完沒了。

針對私人及遊艇派對，港府設立熱線供市民舉報違規行為，56%受訪者認為，需加強巡查高危場所，執法從嚴；23%受訪者斥當局將責任推卸市民；11%受訪者認為，會令社會更加分裂。

港府提高違反防疫禁令的定額罰款，41%受訪者批評執法未到位，成效存疑；23%受訪者不滿當局只識向市民開刀；23%受訪者認為，對有錢人欠阻嚇性。

源頭不明個案暴增，酒店隔離檢疫遲遲才落實，學校停課一拖再拖，39%受訪者斥，無吸取過去教訓；36%受訪者炮轟，港府應對疫症措施過慢；19%受訪者則形容港府抗疫冇心冇肺。

港府拒絕推行強制性全民檢測，40%受訪者認為，應盡快推行，長痛不如短痛；31%受訪者斥當局抗疫欠決心，畏首畏尾；16%受訪者直指確診個案難清零。

疫情肆虐香港近一年未止，大部分受訪者批評港府抗疫表現，57%受訪者斥防疫遲鈍成爆疫罪魁禍首；19%受訪者轟措施朝令夕改不到位，欠科學根據；16%受訪者認為港府未帶起防疫風氣，市民仍心存僥倖。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防疫大穿窿，導致疫情經常反反覆覆，卻將責任推卸市民，又認為若港府未能加強執法，以及堵塞防疫漏洞，即使向市民開刀提高罰則，也難阻疫禍擴散。