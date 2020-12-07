Dr.東：氣血虧臟腑弱易有腦退化　中藥針灸助改善記憶力

每10名年過70歲的長者便有一人患認知障礙症。

不少老年人患有認知障礙症（腦退化），本港每10名70歲以上長者便有一人患病。從中醫角度分析，認知障礙症屬於健忘、痴呆範疇，有中醫指該症通常有四種病因，包括腎虛髓減、心脾兩虛、痰濁阻竅及氣滯血瘀，中醫會根據病人病因及病情，決定如何處方食療及針灸，有患者內服中藥，外進行針灸，病情得以緩和，記憶力亦有改善。

基督教聯合那打素社康服務—香港中文大學中醫診所暨教研中心（大埔區）註冊中醫師巢朝棟表示，認知障礙症多因年老久病且體弱、七情內傷、臟腑虛弱、氣血陰陽虧損，腦失所養而起，或因痰瘀蒙蔽清竅，神明無所主所致。症狀較輕者，通常會有寡言、反應遲鈍及善忘等病徵；重症患者則會神情漠然、終日不語、外出不知歸途，食慾不振、大小二便失禁等。

巢解釋，患認知障礙症的長者在中醫角度上可分為腎虛髓減、心脾兩虛、痰濁阻竅，及氣滯血瘀四類，中醫師會根據患者的病情及病因，決定如何處方食療及針灸。當中，腎虛髓減的人士因年老久病，致腎精虧損，腦髓缺乏新血作填充，致「腦髓漸空」，患者會有腰膝酸軟、耳鳴耳聾等病徵。至於心脾兩虛則是因心臟氣血不足，加上作為氣血生化之源的脾臟虛弱，令人精神失去滋養，患者會易疲、臉黃、頭暈等。

他續稱，痰濁阻竅的人士是因飲食不節制，致損傷脾胃，患者通常面色蒼白、體胖多痰及嗜睡。氣滯血瘀是因患者長期鬱鬱寡歡，令氣血運動受阻，臟腑氣血無法通往腦部，病人會面色晦暗、頭痛及全身肢體痺痛等。

如家中有長者疑患認知障礙症，家屬最好陪同患者面見中醫師。巢指因患者首次求診時，中醫師會先詢問家屬，病人是否有記憶力衰退等情況，其後再觀察求診者面色及把脈，以判斷患者的病因。他憶述，年屆七旬的陳婆婆家屬發現她有記憶力下降症狀，伴有腰膝酸軟、頭暈耳鳴，家屬隨即陪同陳婆婆求診。中醫判斷陳婆婆為認知障礙症，證型屬腎虛髓減，治療以益腎填精為主，內服中藥結合針刺治療，經治療後家屬反映患者記憶力有改善。

「中醫推介兩款補腦藥膳湯水」

●安神補腦核桃湯（2-4人量）

材料：黨參30克、核桃肉50克、栗子肉100克、天麻15克、杞子20克、豬肉300克

做法：先將材料洗淨後浸泡約30分鐘，加入清水10碗，武火煲滾後改為慢火煲1小時，最後可加適量鹽調味。

●桂圓核桃雪耳糖水（2-3人量）

材料：桂圓30克、核桃肉50克、雪耳10克

做法：桂圓及核桃肉洗淨，雪耳用溫水浸軟，去蒂切成小塊。將核桃肉加入清水10碗煲滾，再放入桂圓及雪耳，改為慢火煲1小時，最後可加入適量冰糖煲溶即可。

「預防認知障礙穴位表」

●百會穴

●位置：頭頂正中線與兩耳尖連線的交叉處

●功效：熄風醒腦

●按摩方法：用拇指指腹按摩頭頂中央的百會穴，每次按順時針方向和逆時針方向各50圈，每日2至3次

●四神聰穴

●位置：頭頂百會穴前後左右各旁開1寸處，共4個穴位

●功效：健腦益智，清利頭目

●按摩方法：用拇指指腹以百會穴為中心，向前後左右4個方向推壓1寸，每次按十字型方向各按摩50次，每日2至3次

●風池穴

●位置：項部枕骨下，斜上方肌上部外緣與胸鎖乳突肌上端後緣之間凹陷處

●功效：清頭明目

●按摩方法：以大拇指分別抵住二邊風池穴，用力按壓4至5次，維持約2分鐘，每日2至3次

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：