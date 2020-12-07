遭消防車撞斃外籍男客死異鄉　滯留香港近一年原擬下月返美

60歲哥倫比亞籍男子，昨午(6日)2時許，踏單車沿西貢公路行駛期間，在近白沙灣對開上坡時，被一輛消防車失控從後撞倒捲入車底重創，送院搶救後傷重不治。

據了解，死者持有哥倫比亞及美國護照，生前曾以單車流浪多國，來港前曾於內地教授英語。今年初到港後，因疫情緣故滯留接近一年，期間孤身一人因經濟問題，加上言語不通，一直居無定所，間時更需露宿。

西貢一間麵包店早前曾接濟死者，給予他麵包飯盒等食物援助，死者繼而與老闆一家及職員建立友好關係，亦因經濟困難，曾請求麵包店准許在店門寄賣愛車，事發後，麵包店老闆及相熟鄰里在其單車上放上白花悼念。

據職員李小姐指，事發後得悉區內發生交通意外，當時未有留意，惟其後警方聯絡麵包店，查詢是否認識一名外籍人士，加上看到新聞報道上刊登死者照片，始知他發生事故，憶起事發前死者曾如常坐在店門外與街坊談笑風生、兜售愛車，對事件感到突然，而在外地的菲律賓籍老闆娘獲悉事件亦感到哀傷。

據了解，死者早前透露已安排機票，打算下個月啟程返回美國夏威夷，未料飛來橫禍客死異鄉。曾有一名男子自稱為死者友人，與他一同由內地來港，獲悉事件後曾接觸麵包店及當區區議員，希望能聯絡到死者家屬，安排其後事。

西貢區社區中心亦曾向死者提供緊急援助，並協助區內熱心街坊轉交物資支援，中心今晨刊登啟事，表示對事件感遺憾及難過，亦將支援受事件影響情緒的同事及街坊，惟中心澄清未曾為死者提供住宿處所。