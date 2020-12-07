有居民搬離葵盛西邨避疫　政府今起在葵盛社區會堂採樣

新冠肺炎疫情持續擴散，衞生署及醫院管理局昨日(6日)公布，葵盛西邨第8座5樓的5個單位共有12人確診，涉及5個家庭，其中一個家庭有4人染疫，樓層疑有環境污染，邨內恐出現播毒危機，居民人心惶惶，部分人更暫時搬離。政府安排檢測承辦商今早(7日)到葵盛社區會堂，為第8座的居民進行免費咽喉及鼻咽拭子檢測，有居民一早前往會堂外排隊，又表示為求安心而前來檢測，亦有居民批評港府應採取「小區式」封閉，待全部居民完成檢測才解封。

葵盛社區會堂於今早10時開放，現場一度有逾百名居民排隊等候檢測，當中不乏長者，人龍更有增無減。排頭位的何女士居於葵盛西邨第8座7樓，稱為求放心而前來檢測，避免累人累己。她又透露，部分居民在樓層內亂拋垃圾，所以大廈環境不算乾淨。她續指，會減少外出並加強清潔，又認為政府應採取「小區式」封閉，在有確診者的大廈應先封閉，待全部居民完成檢測才解封。

港府昨晚為第8座居民派發樣本瓶作深喉唾液檢測，居民可於今早11時前將樣本瓶交回大廈大堂。今早陸續有居民前往地下大堂遞交樣本樽。居於8樓的王女士表示今早已交樣本樽，她指有少許擔心，但不會搬走，又直言搬走的居民不智，認為若居民感染後搬到其他地方，可能會將病毒擴散至其他社會，造成另一輪爆發。她指出，今個月邨內已出現零星個案，認為港府應盡早為居民安排檢測。

葵青區議員梁靜珊在電台節目表示，已有個別居民帶同行李離開，由於當局無透露確診單位室號，居民都感到擔憂。她指，當局昨晚到場派檢測樣本瓶過程順利，根據房屋署數字已有350戶領取樣本瓶，當局今日將繼續在第8座大堂派發，同時，政府暫定今日起一連3日在葵盛社區會堂為居民進行鼻咽拭子採樣。