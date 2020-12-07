議員質疑凍結許智峯戶口損金融制度　陳茂波：港金融體系穩如泰山

被警方通緝的前議員許智峯早前稱個人及家庭數個銀行戶口被凍結，至昨晚(6日)他稱與家人的滙豐戶口已獲解凍。議員鄭松泰在今日（7日）的財經事務委員會上質疑，執法部門在未有法律基礎下凍結有關戶口，質疑政府將銀行擺上枱，有損本港金融制度穩健。財政司司長陳茂波反駁，指鄭的指控純屬憶測，強調香港金融中心地位、銀行及金融體系在經過去年暴力事件，到今年疫情及美國對港制裁的10多個月挑戰後，依然穩如泰山。

鄭松泰在會上表示，許智峯的事件引起不同階層市民關心，稱警方雖有權力就洗黑錢、犯毒等案件獲得暫時的凍結令，但仍需要經過本港原訟法庭申請凍結令，但有銀行突然解封戶口是意味「something wrong」，質疑有人在沒有司法基礎下，下達命令後發現出錯，認為滙豐銀行突然解封有關戶口是銀行在程序上出錯，質疑政府將銀行擺上枱。他又指政府要推行「家族辦公室」的政策，讓人憂慮家人戶口或會受牽連被凍結。

陳茂波回應時多次重申不會評論個別個案，相信有關監管機構會了解事件。他認為鄭將事件與家族辦公室政策混為一談是不合適，強調現時香港金融中心地位、銀行及金融體系依然是穩如泰山，認為鄭的提問不用再處理。