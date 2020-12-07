議員質疑凍結許智峯戶口損金融制度 陳茂波：港金融體系穩如泰山
2020年12月07日 10:12
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有議員就許智峯早前稱個人及家庭數個銀行戶口被凍結一事提出質詢。
被警方通緝的前議員許智峯早前稱個人及家庭數個銀行戶口被凍結，至昨晚(6日)他稱與家人的滙豐戶口已獲解凍。議員鄭松泰在今日（7日）的財經事務委員會上質疑，執法部門在未有法律基礎下凍結有關戶口，質疑政府將銀行擺上枱，有損本港金融制度穩健。財政司司長陳茂波反駁，指鄭的指控純屬憶測，強調香港金融中心地位、銀行及金融體系在經過去年暴力事件，到今年疫情及美國對港制裁的10多個月挑戰後，依然穩如泰山。
鄭松泰在會上表示，許智峯的事件引起不同階層市民關心，稱警方雖有權力就洗黑錢、犯毒等案件獲得暫時的凍結令，但仍需要經過本港原訟法庭申請凍結令，但有銀行突然解封戶口是意味「something wrong」，質疑有人在沒有司法基礎下，下達命令後發現出錯，認為滙豐銀行突然解封有關戶口是銀行在程序上出錯，質疑政府將銀行擺上枱。他又指政府要推行「家族辦公室」的政策，讓人憂慮家人戶口或會受牽連被凍結。
陳茂波回應時多次重申不會評論個別個案，相信有關監管機構會了解事件。他認為鄭將事件與家族辦公室政策混為一談是不合適，強調現時香港金融中心地位、銀行及金融體系依然是穩如泰山，認為鄭的提問不用再處理。