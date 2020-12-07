本港經濟持續5季負增長　政府對住宅物業撤辣有保留

政府早前撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，惟對住宅物業撤辣就有所保留。財政司司長陳茂波今（7日）在財經事務委員會表示，住宅市場氣氛在7月及8月初曾受疫情打擊而略為回軟，但隨着疫情緩和，自9月起已見回穩，7月至11月的住宅成交平均每月約為5200宗，高於上半年的4500宗。他指即使本港經濟持續5個季度呈負增長，期內的樓價只是回落不足3%，反映樓價依然堅挺，強調現時不具備放寬任何住宅物業市場需求管理措施的空間。

陳茂波又表示，住宅售價在6月至10月期間下跌約1%，今年10月的住宅售價與去年年底比較無甚變動，只較去年5月的近期高位低了4%。他又指，即使住宅樓市在近年有所調整，但在實際存在的需求與低息環境下令樓價依然高企，現時住宅樓價與2010年引入需求管理措施前的水平相比，累計升幅依然超過1倍。

批發及零售界議員邵家輝關注，現時市民的置業負擔指數一直高企，至今更是破記錄，質疑是否政府推出的樓市辣招是失敗，並詢問政府會否推出新措施讓市民可以置業。

陳茂波引用數據回應指，1997年時樓市興旺，一手及二樓交易一年達17萬宗，而2012年「加辣」措施未出台前，有關的交易額一年仍有8萬多宗。他指政府推出需求管理措施的目的不是壓住樓價，因為樓價受需求及息率等多方面影響，強調政策目標為加重已持有住宅物業人士的成本，讓未曾置業的市民可以有優先機會買樓。他又指，由2013年至今只有2年的一手及二手樓交投額達6萬宗，認為有關措施可發揮一定作用。