朗豪坊外推跌女警　技術員認襲警還押候判

去年11月2日港島有市民舉行反修例集會，入夜後旺角一帶再爆衝突，警方驅散示威者期間，一名青年因推跌女警而被起訴。青年事後否認一項襲警罪，案件原定今（7日）在九龍城法院開審，他決定認罪，裁判官指考慮到案件背景，判刑需具備阻嚇性，決定將他還押至12月21日，待索取背景和勞教中心報告後判刑。

22歲被告張子濤報稱技術員，控罪指他於2019年11月3日，在砵蘭街朗豪坊外襲擊女警員X。

案情指，去年11月2日有示威者在彌敦道一帶堵路，警員在彌敦道和山東街設立防線，與約百名示威者對恃。至翌晨12時許，警方向砵蘭街方向掃蕩，當時有約20名示威者在朗豪坊外聚集，示威者看見警察後即時逃去，當中被告亦逃向亞皆老街。女警X向被告表露身份並嘗試截停他，但被告用手推了X一下，令X跌倒地上，最終被告遭另一名警員截停，警誡下他保持緘默。

辯方求情稱，被告中三後輟學後開始工作，以幫補家計，現時身兼太陽能板安裝技工和煤氣喉管技工兩職。被告為人孝順顧家，雖然父母已分開居住，但他仍會將一半薪金分別供養父母。辯方指被告當晚晚膳後，出於好奇在旺角「睇熱鬧」，及後警方開始驅散示威者，被告出於本能反應亦跟着逃跑，最終一時驚慌下做錯事。