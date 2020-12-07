政府推指定檢疫酒店　吸引逾百間報名　日租千元以下最多

聖誕節假期將至，政府預計將有大批留學生返港，計劃安排「指定檢疫酒店」提供1萬間房間供有關人士入住隔離14天。酒店業界表示，現時已有逾100間酒店及賓館報名，業界會統籌檢疫人士的交通接送安排，費用由政府負責。議員稱，指定檢疫酒店以房價每日1000港元以下的中低價酒店為主。

酒店業主聯會總幹事李漢城表示，由於政府擬為指定檢疫酒店的入住率「包底」，一旦入住率低於50%，政府會補貼相關房價差額，所以業界反應熱烈，目前已有超過100間酒店及賓館報名參加，但最終名單仍未決定，政府會檢視有意參加酒店的通風設備是否符合要求，他相信最終業內有1萬間房間轉作檢疫用途，達到政府相關目標。

李指，指定檢疫酒店會為檢疫人士提供一日三餐，檢疫人士亦可提前向酒店要求買外賣，但只限於午餐和晚餐。至於檢疫人士由機場前往指定檢疫酒店的交通安排，他稱相關交通服務成本高，業界難以負擔，但若由政府負責則需要進行招聘等程序，需時冗長，故目前傾向由酒店業主聯會負責統籌交通安排，費用由政府負責。

旅遊界議員姚思榮表示，酒店業界報名數量遠超政府目標，相信有部分報名酒店會被政府列作後備，視乎聖誕假期的訪港人數，再決定是否需要更多指定檢疫酒店。他指，政府為指定檢疫酒店「包底」，如果使用率不足50%，政府會為每間剩餘房間支付最多600港元。

姚又指，檢疫人士入住指定檢疫酒店，宿費自負，而相關報名酒店的房價涵蓋不同價位，尤以每日1000港元以下的中低價房間供應最多。他稱，酒店業員工普遍不抗拒其工作的酒店轉為指定檢疫酒店，估計員工都希望酒店能靠此支撐生意。