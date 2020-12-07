何君堯斥公務員架構臃腫　但防疫工作做唔好　促瘦身節流

財政司司長陳茂波日前發表網誌時指，政府經常開支將增至近5000億港元，在經濟下行下需要研究如何開源節流。議員何君堯今日（7日）在立法會財經事務委員會上指，政府應改革「臃腫」的公務員架構，除停止開設首長職位之餘，更需要「瘦身」，批評公務員「個個肥到連襪都着唔到」，但就連防疫工作都「做唔好」，「搞到一鑊粥」。

在會議上，有議員關注2元乘車優惠擴展至60歲或以上長者，政府如何計算有關額外經常性開支每年為60億港元，然而出席會議的陳卻未能回應。何見狀後，在發言時批評出席會議的政府官員，指香港的經濟需要有用的人才，緊急時可以利用現代技術的資料即時回應問題，而非「次次到立法會都有10幾20條友仔，到需要回答問題時就倒瀉籮蟹」。

何君堯又批評現時公務員團隊達18萬人，卻連防疫都做不好，反問「點樣畀5000億港元你使啊」。他認為政府要開源節流，第一件事是公務員需要「瘦身」，而開源方面，則應該聚焦大灣區市場及擴闊稅基，希望陳可以拿出決心及勇氣。陳回應指公務員團隊在不同崗位上作出努力，不少同事表現出色，會盡力服務市民。