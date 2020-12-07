議員憂壹傳媒股價異動涉黑金注資　促證監會加強監管

壹傳媒股價接連出現異常波動事件，有議員認為已對本港國際金融中心的地位響起警號。

對於壹傳媒自上周四(3日)再現股價異動情況，外界均炮轟證監會沒有做好監管角色，讓本港的證券市場維持健康交易環境。勞工界議員陸頌雄亦在今日(7日)的立法會財經事務委員會上表達關注，並擔心當中是否涉黑金注資支持壹傳媒黎智英以搞亂香港，又轟證監會應加強監管工作，而非「食花生」。

有關壹傳媒股價接連出現異常波動方面，陸認為已對本港國際金融中心的地位響起警號，指不論在交投量或國際評級方面都有被上海超越的危機，直指若要吸引更多投資者到港，需要做好監管制度。

陸指外界關注現時股票市場上不正常的交易，涉嫌造市及交易操控。其中他留意到每次黎智英被捕，其公司股價便會反其道而行會被人「炒起」，在8月時更急升10多倍，最後警方進行拘捕行動，指有人涉嫌洗黑錢。

陸表示，壹傳媒股價近日又上升超過1倍，認為或有小投資者因接「火棒」而蒙受損失。他甚至擔心當中是否涉及黑金注資支持黎搞亂香港，批評證監會在事件中「翹埋雙手食花生」，無所作為，認為證監會在股票市場出現異常波動時應加強監管工作。

財經及庫務局局長許正宇回應指，在金融監管工作方面，不單是證監會，各個監管機構亦非常專業根據法例施行權力，強調這不單涉市場監管問題，同時亦是市場質素問題，他們十分看重金融監管工作，但就具體個案不便回應。