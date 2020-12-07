曹貴子脫詐騙等罪圖取回訟費　遭官指自招嫌疑拒絕

上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股有限公司）前董事曹貴子，涉嫌串謀康宏環球兩名前執行董事陳麗兒及陳毅凱，就一宗收購關連交易詐騙聯交所、康宏控股、其董事局及股東。3人經審訊後，於上周被裁定串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪罪名不成立。曹今日(7日)申請向控方取回訟費，但法官以他自招嫌疑為由，即時拒絕其申請，稍後頒判詞解釋理據。

辯方指，根據法庭的裁決，曹貴子在有關時段並非康宏董事局成員，他沒有責任向董事局披露涉案交易的關係，既然沒有披露責任，更談不上隱瞞，正因為他在案中沒有做出任何作為，控方不能指他的作為構成自招嫌疑。

但控方反對辯方的訟費申請，指曹在集團內扮演主導及決策角色，陳麗兒及陳毅凱作為康宏時任高層，亦是曹的心腹，3人有串謀之嫌，但他們未有作出相關披露，其不作為極之令人懷疑。

最終法官練錦鴻只就串謀詐騙罪，批准陳麗兒及陳毅凱取回訟費，曹貴子則就兩項控罪的訟費申請均被拒絕，練官表明將於兩星期頒判詞解釋理據。

3名被告曹貴子（55歲）、時任康宏財務總監陳麗兒（46歲）及時任董事陳毅凱（51歲），他們被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪。控罪指，他們涉於2016年4月至2017年12月期間，串謀詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，及致使有關交易無遵守《聯交所證券上市規則》，令康宏財務承受經濟損失或風險，並使康宏控股的股東及潛在投資者承受風險，及使聯交所不能履行其公共責任。