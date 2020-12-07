葵盛西邨設通風走廊　工程師憂病毒飛沫隨風潛入單位

葵青葵盛西邨第8座淪為疫廈，5樓同層至少12人確診新冠肺炎。有工程師分析指該邨為長型設計的公屋大廈，每層單位的長型走廊恍如密封的隧道。當有單位打開門窗，帶動通風，假設屆時有確診者於走廊一方咳嗽「播毒」，帶有病毒的飛沬隨時循空氣隨風潛入單位內，令居民留家避疫亦有機會中招。

資深土木工程師倪學仁今日(7日)指出，葵盛西邨第8座出現同層感染，有別於過往青衣長康邨康美樓經渠管令上層及下層單位出事，相信今次與渠管「播毒」關係不大，反而更大機會屬於環境污染方式傳播，例如同層居民共用同一個走廊及升降機等候位等等。

倪直指，葵盛西邨的公屋設計下有長型走廊，「風在走廊走來走去，如果有人（確診者）在走廊頭咳，走廊尾的人可能都中招，其他單位的住戶打開門窗都有機會令病毒傳入單位」。他認為「通風播毒」情況令人防不勝防，唯有時刻加緊消毒，而相關居民該做好防疫措施，發現病者就該盡快檢測及隔離。