疫情下少人結婚　本港今年結婚消費市場料蒸發75億元

今年雙春兼閏月，是傳統的結婚「好年」，但新冠肺炎疫情打亂有情人「拉埋天窗」的計劃。網站調查指，今年本港結婚人數銳減，估計結婚消費市場估值按年蒸發約75億港元，跌幅達46%；而每對新人的結婚開支約為36萬港元。調查又指，受禁聚令影響，新人將註冊結婚和舉辦婚宴分成2天進行，令到婚禮攝影、租借婚紗禮服及化妝等開支按年有所增加。

結婚資訊網站「生活易」於今年8至9月，訪問了1009位於今年至2022年結婚市民，發現新人結婚開支平均為360,545港元，比2019年相同調查減少2%。網站又引用政府統計處資料，指去年全年結婚宗數為44,247宗，而今年1至9月結婚宗數則為17,117宗，比去年同期減少45%，以此推算今年全年結婚宗數為24,360宗。該網站指，若以今年全年估算結婚宗數，乘以新人結婚平均開支，可得出今年結婚消費市場估值約為88億港元，比去年減少75億港元，跌幅達46%。

各項結婚開支中，調查發現「婚禮或婚宴攝影攝錄」、「婚紗禮服」及「化妝髮型及其他」等3項，分別按年上升2%、9%和13%，估計是禁聚令下婚禮參加人數受限制，有新人將註冊結婚和舉辦婚宴分成2天進行，令到有關開支增加。此外，金價上揚，亦令新人於「結婚首飾及戒指」方面的開支按年上升7%。

另一方面，新人的「婚宴酒席」和「蜜月旅行」開支，分別按年下跌3%和22%。有12%新人表明不會擺酒，該比例首次達到雙位數，亦創下該調查進行以來的新高。疫情影響外遊，有64%新人決定延期度蜜月，甚至有7%新人取消度蜜月，而取消蜜月旅行的原因中，82%人是為避免接受強制檢疫、70%人害怕感染新冠肺炎、59%人因為目的地禁止旅客入境或航班取消，以及14%人因為想節省開支。

除結婚開支外，市民最關心收到「紅色炸數」後要給多少禮金。調查顯示，雖然疫情下本港經濟不景，但到市民到高級酒店飲宴而給的「人情」，今年中位數升至1500港元，比去年增加100港元，升幅約7%；而市民到特色婚宴場地飲宴而給的「人情」，今年中位數為1000港元，比去年多付200港元，升幅25%。其餘婚宴場地的「人情」中位數則不變，介乎600至1000港元。