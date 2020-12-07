女嬰遭焗死案　父願認誤殺但否認蓄意殺女

42歲無業漢張應輝涉嫌於兩年前以枕頭及被鋪焗死3個月大女兒的案件，張今（7日）於高院繼續自辯。他承認是為了嚇嚇妻子而離家，但堅稱沒有用棉被或枕頭蓋住女兒的頭。他又表示願意承認誤殺，但否認是蓄意傷害女兒。

被告張應輝解釋，他當時因回想起妻子曾稱要搵人「湊BB」，故當時認為她是「有心粒聲唔出走咗去玩，無諗過帶個女去覆診」因此他很嬲而決定離家「嚇吓妻子」。他又指「一定無」用被及枕頭蓋着女兒，並稱「我諗都無諗過要傷害個BB」，但稱「因我走咗去，令阿B死咗，係好嚴重罪行，差人話告我誤殺，我承認吖，我願意承擔呢個責任」惟他否認有干犯謀殺罪。

控方盤問張時，直指他是蓄意把枕頭及被放在女兒頭上，且知道女兒會因此死亡。控方又指張因妻子離家出走，為了「出啖氣」，最直接方法是殺掉她最愛惜的人，即是他們的女兒。張回應表示「梗係唔同意啦，佢都是我個女」又解釋「我係想走咗去嚇吓佢（妻子）而非想用阿B嘅死來嚇佢」他表示在離家時，預計妻子會於翌日下午回家。

被告承認在離家後與妻子通訊息時，從無提過留下女兒在家，他解釋因他認為妻子很快會回家，並想她見到他不在家。他稱離家時只是把女兒放在床上，面向床頭打側睡。他稱把女兒放在嬰兒床上會「好易扎醒」而且嬰兒床上「有好多咕𠱸同被仔」，怕會整到女兒。他又指當時無替女兒蓋被，他有摺被且放在一旁，枕頭則平排放在床頭。

控方指被告對妻子離家又不覆訊息感到憤怒，他否認並指是「擔心多過嬲」。但想起妻子「粒聲唔出走咗去，漏低我同佢（女兒）覆診我咪嬲囉！」控方又指被告離家前向妻發放女兒的照片，是想表達如她不回來，這就是見女兒的最後機會，張則稱：「梗係唔同意啦，我只是想佢回覆我」控方指其實即使被告離開，亦很容易可找到人照顧女兒，指他是蓄意獨留女兒在家。張不同意並認為因為妻子「愈來愈放肆」，找人照顧並不能解決問題，故需要「嚇吓佢」。

張承認回內地前曾提款8000港元，但這是其習慣，這些錢是用作交租及生活費，無想過會花光，但最終是用光了才回港。他表示當他從妻子得知女兒死訊時，「我個腦一片空白，唔相信個女會死」，妻子則指摘他：「個女死咗呀！你做乜要走咗去呀！我咪話咗會返黎囉！」，張當時則反問：「你唔係已經返咗去咩？個女點解會有事？」妻子則情緒激動稱「係你害死個女㗎，我唔會放過你」。張又稱他認為就女兒的死，他與妻子「雙方都有責任，但我覺得佢好似推晒落我度」。