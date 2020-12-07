針孔攝錄機偽裝成石頭　擺元朗屋苑圍牆　住戶憂「爆格」人心惶惶

年近歲晚，加上近期本港竊匪犯案猖獗，市民保持警覺。元朗下輋曉華花園，昨晚(6日)揭發有人將針孔攝錄機偽裝成石頭，擺在屋苑的圍欄矮牆上監控住戶，疑進行「踩線」，事件令屋苑住戶人心惶惶，議論紛紛。

昨日傍晚，上址1名姓陳(50歲)的男住戶，翻查其屋外閉路電視錄影時，赫見下午5時許，有2名女子在附近鬼祟徘徊，其中一女攜有環保袋。未幾，2人趁四周無人，1女負責把風，另1人隨即放下石頭在圍欄的矮牆上，2人隨後離去，行動僅用約10秒時間。

陳感事有蹺蹊，遂上前拿起石頭查看，發現該2塊貌似石頭的物件，竟是2個偽裝成石頭的針孔攝錄機，攝錄機極具隱蔽性，且已經連上天線及電池，攝錄機還貼有「7」字的貼紙，估計為第7個針孔攝錄機，陳感事件不尋常，在晚上9時許報警處理。

警方接報到場，向男事主了解情況，經初步調查，相信男事主沒有財物損失，事主亦報稱沒有和人發生糾紛。警員其後在附近一帶搜證，並檢走有關證物調查，將案列發現財物處理，由八鄉分區巡邏小隊跟進調查。有村民感事有可疑，在網上披露事件，並呼籲其他村民對屋苑範圍出現的可疑情況，細心檢查，如有發現有異常情況，請立即報警處理。